В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Перед сносом гудок сирены дважды оповестил людей о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и башня обвалилась.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/633199599202" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Момент взрыва — на 40:19

(Момент взрыва — на 40:19)

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню «бетонной трубой», а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — «кошмаром». По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

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Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция «Обнимем нашу телебашню» за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом «обнимая» башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Жители Екатеринбурга направляли президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа были направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня «стала легендой» Екатеринбурга.