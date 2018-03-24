В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Перед сносом гудок сирены дважды оповестил людей о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и башня обвалилась.
(Момент взрыва — на 40:19)
Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована.
Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню «бетонной трубой», а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — «кошмаром». По его мнению, все это не должно находиться в центре города.
Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция «Обнимем нашу телебашню» за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом «обнимая» башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Жители Екатеринбурга направляли президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа были направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня «стала легендой» Екатеринбурга.
В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. По данным полиции, в отношении руферов было возбуждено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», штрафная санкция — 500 рублей.
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