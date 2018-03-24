Поход к стоматологу надолго запомнится приморцу

Необычный инцидент произошёл в одной из поликлиник Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеканал «360».

Житель Приморья привела своего трёхлетнего ребёнка на приём к стоматологу для того, чтобы удалить больной зуб. Мальчик отказывался открывать рот. Когда стоматолог пыталась вставить специальный роторасширитель, ребенок так сильно сжал зубы, что сломал врачу палец.

Женщина попросила пациентов выйти. Через несколько минут, придя в себя, она пригласила их обратно, однако приморцы не пожелали продолжить лечение и покинули медицинское учреждение.