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09:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Веркеенко рассказал, за счет чего живет Владивосток

Глава Владивостока Виталий Веркеенко в эксклюзивном интервью DEITA. RU на радио Медиаметрикс. Владивосток рассказал, откуда берутся и на что тратятся средства городского бюджета, а также почему денег всегда не хватает.

Источник: ДЕЙТА

«Начнем с цифр. Городской бюджет столицы Приморья на сегодня состоит из 13 миллиардов рублей доходной части и 12 миллиардов 600 тысяч в расходной. Если мы возьмем последнюю сумму и разделим на 633 тысячи жителей, а затем поделим на 12 месяцев, выходит 1700 рублей в месяц на человека. Во многих российских и иностранных городах уже благоустроенных, где работает общественный транспорт, реконструированы дороги, заменены сети, бюджет должен составлять от 20 тысяч в месяц на человека. А у нас 1700 рублей», — рассказывает гость радио Медиаметрикс. Владивосток.

При этом практически половина от всех расходов — 5,7 миллиарда — расходы по программе образования: поддержка детских садов и школ.

«75 процентов из этой суммы идет на зарплаты воспитателям детских садов и учителям школ, — продолжает глава Веркеенко. — А нужно заплатить зарплату еще другим сотрудникам, нужно заплатить налоги и коммунальные платежи. А еще реконструировать дороги, закупить технику, отремонтировать подпорные стенки, выполнить обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов и многое другое».

Возникает закономерный вопрос: как можно всё сделать на эти деньги?

«Невозможно», — отвечает мэр, сравнивая городской бюджет, с одеялом, которое приходится постоянно перетягивать.

«Когда мне люди говорят: “Неужели вы не понимаете, что это надо сделать?” Да, конечно, я понимаю. Но нужно выбирать: школе отремонтировать крышу либо реконструировать спортзал. Аварийное жилье расселить либо другие очень важные вещи сделать. Поэтому моя стратегическая задача — значительно увеличить бюджет рациональным способом», — поясняет градоначальник.

За счет каких же средств живет краевой центр? Кто или что его сегодня кормит?

«Странным образом сложилось, что муниципалитет зарабатывает на налоге НДФЛ. Предприятия, находящиеся в рамках муниципалитета, платят за своих сотрудников или сотрудники напрямую, являясь налоговыми агентами, 13 процентов. Из этой суммы город получает всего 15 процентов. И вот это составляет большую часть доходов бюджета. Поэтому понятно, чем больше людей трудоустроено на предприятиях Владивостока, чем выше у них заработная плата и если она платится в белую, то больше зарабатывает муниципалитет», — говорит Веркеенко.

Следующий кормилец города — муниципального имущество, а точнее сдача его в аренду. Правда, так произошло, констатирует Веркеенко, что этого самого имущества у города практически не осталось — ни земли, ни зданий. «Как это произошло отдельная история и лучше о ней поговорить с правоохранительными органами. Моя задача сделать так, чтобы это оставшееся имущество приносило эффективный доход городу Владивостоку», — говорит мэр. При этом он видит, как даже многие муниципальные предприятия (МУП), имея имущество в операционном управлении, не всегда эффективно им распоряжаются, равно как и коммерческие предприятия, получившие имущество в аренду в «лохматые годы».

«Моя задача провести мониторинг, чтобы сделать работу МУПов эффективной: предприятиям, несущим социальную нагрузку, — школам, спортивным секциям, театрам, музеям снизить нагрузку. Но также пересмотреть ее и для многих коммерческих предприятий — кому в плане увеличения, а кому снижения».

И хотя доход от аренды имущества и существенен, на сегодняшний день по данной статье у города есть дебиторская задолженность в 6 миллиардов рублей. «Можете себе представить? Это 2 миллиарда налогов, которые так или иначе не оплатили предприятия города, а 4 миллиарда — накопленные штрафы и пени за несколько лет», — приводит данные мэр, отмечая, что при всем этом, какая бы сложная ситуация с бюджетом не была, необходимо пытаться соблюдать баланс, в первую очередь пуская средства на жизненно необходимые статьи расходов.

Андрей Горюнов.

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