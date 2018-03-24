В Минвостокразвития решили распространить режим порто-франко на Комсомольск

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«Правительством Хабаровского края на первом этапе применения режима Свободного порта на территории Комсомольска-на-Амуре предполагается реализовать 20 инвестиционных проектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 миллиарда рублей. Предполагается создание около 4,4 тысячи рабочих мест», — отметил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По его словам, функционирование режима СПВ будет обеспечено строящимися инфраструктурными объектами в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного правительством России. Как пояснил Павел Волков, применение этого режима будет способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса, позволит снизить себестоимость производимой продукции на шесть процентов, увеличить чистую прибыль предприятий более чем в три раза и в целом повысит инвестиционную привлекательность города.

«Работа по расширению территории свободного порта Владивосток продолжается. В Государственную Думу внесён законопроект о распространении режима СПВ на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края», — говорится в сообщении пресс-службы минвостокразвития.