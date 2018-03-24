В Минвостокразвития решили распространить режим порто-франко на Комсомольск
Режим свободного порта хотят распространить на территорию
Режим свободного порта хотят распространить на территорию
«Правительством Хабаровского края на первом этапе применения режима Свободного порта на территории
По его словам, функционирование режима СПВ будет обеспечено строящимися инфраструктурными объектами в рамках реализации долгосрочного плана комплексного
«Работа по расширению территории свободного порта Владивосток продолжается. В Государственную Думу внесён законопроект о распространении режима СПВ на
В настоящее время режим свободного порта распространен на 21 муниципалитет в пяти дальневосточных регионах. Он действует в Приморье, на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе. С помощью режима СПВ реализуется 777 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций почти 2,6 триллиона рублей.
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