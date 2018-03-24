Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
10 гениальных цитат для родителей
Польша потребовала $543 млрд за ущерб во время Второй мировой
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Сакура в цвету
09:48 (мск), источник: Восток Медиа

В Минвостокразвития решили распространить режим порто-франко на Комсомольск

Режим свободного порта хотят распространить на территорию Комсомольска-на-Амуре. Соответствующий законопроект подготовили в минвостокразвития России.

Источник: Reuters

«Правительством Хабаровского края на первом этапе применения режима Свободного порта на территории Комсомольска-на-Амуре предполагается реализовать 20 инвестиционных проектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 миллиарда рублей. Предполагается создание около 4,4 тысячи рабочих мест», — отметил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По его словам, функционирование режима СПВ будет обеспечено строящимися инфраструктурными объектами в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного правительством России. Как пояснил Павел Волков, применение этого режима будет способствовать развитию предприятий малого и среднего бизнеса, позволит снизить себестоимость производимой продукции на шесть процентов, увеличить чистую прибыль предприятий более чем в три раза и в целом повысит инвестиционную привлекательность города.

«Работа по расширению территории свободного порта Владивосток продолжается. В Государственную Думу внесён законопроект о распространении режима СПВ на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края», — говорится в сообщении пресс-службы минвостокразвития.

В настоящее время режим свободного порта распространен на 21 муниципалитет в пяти дальневосточных регионах. Он действует в Приморье, на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе. С помощью режима СПВ реализуется 777 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций почти 2,6 триллиона рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дорога жалости: печальная судьба объездного маршрута во Владивостоке
Медвежата и лисята появились на свет в зоосаде «Приамурский»
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Фигуристка Загитова осталась без медали чемпионата мира
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Госдеп прокомментировал возможную высылку дипломатов РФ из США
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь