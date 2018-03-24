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09:43 (мск), источник: Вести Приморье

Саперы Владивостока угнали льдину в Амурском заливе (видео)

24 марта более сотни любителей катания на SUPах открыли сезон около Токаревской кошки во Владивостоке.

24 марта более сотни любителей катания на SUPах открыли сезон около Токаревской кошки во Владивостоке. Видеоклип об этом мероприятии уже выложен в соцсетях города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на @888naty.

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