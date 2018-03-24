В Приморье обнаружили опасную навагу

Сотрудниками Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлена и пресечена реализация 25 кг мороженой рыбной продукции (навага) без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.
Стоит отметить, что данные документы подтверждают прохождение этой продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы, её безопасность для здоровья потребителей и соответствие качественным показателям. Продукция исключена из оборота, а в отношении предпринимателя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.
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