В Приморье обнаружили опасную навагу

Сотрудниками Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлена и пресечена реализация 25 кг мороженой рыбной продукции (навага) без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.