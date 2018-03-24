Несколько улиц перекроют в связи с репетицией парада Победы
24 марта на некоторых улицах в центре города перекроют движение транспорта. Это связано с религиозным мероприятием и подготовкой к военному параду на Красной площади.
24 марта на некоторых улицах в центре города перекроют движение транспорта. Это связано с религиозным мероприятием и подготовкой к военному параду на Красной площади.
В частности, с 15:00 до 15:20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15:20 до 15:40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15:40 до 16:00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16:00 до 16:20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.
Кроме того, 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15:00 до 18:30 полностью перекроют движение в Проектируемом проезде № 490 напротив здания Первого московского кадетского корпуса.
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