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09:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчане рассказали, как хотят отпраздновать День молодежи

Активисты предложили провести турнир по панна-футболу и поместить в мыльный пузырь сто человек.

В Комсомольске-на-Амуре обсудили программу празднования Дня молодежи, который состоится летом. Активисты представили свои проекты и выдвинули несколько оригинальных идей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Комсомольчане собрались в Центре молодежных программ в пятницу, 23 марта. Там они поделились своими мыслями о будущем празднике. Активисты предложили устроить соревнования по экстремальным видам спорта, организовать детские игровые зоны с аниматорами и батутами.

Кроме того, были представлены такие идеи: поместить сотню комсомольчан в гигантский мыльный пузырь, создать площадки для молодых мам с детьми, провести турнир по панна-футболу, организовать состязания на компьютерных приставках. Также активисты захотели устроить зону, в которой свое мастерство будут показывать диджеи и провести турнир по танцам на пилоне на открытом воздухе.

Участники встречи подчеркнули, что нужно забрендировать праздник и выпустить фирменные сувениры. Все предложенные идеи еще будут обсуждаться. Вновь активисты встретятся 7 апреля.

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