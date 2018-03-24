Патриарх Кирилл подарил икону храму в Красноярском крае
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил икону небольшому храму в селе Новоникольск Большеулуйского района Красноярского края.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил икону небольшому храму в селе Новоникольск Большеулуйского района Красноярского края.
Это произошло на встрече Кирилла с врио губернатора Александром Уссом и митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном, которая состоялась в Москве.
Такой дар — ответ на письмо жителя Красноярского края Владимира Барыкина, который попросил передать икону Николая Чудотворца для храма, который возрождается силами жителей Новоникольска.
«15 июля 2017 года были освящены и установлены купола и колокола на храме, и состоялась первая молитва после восьмидесятилетнего молчания. Ваше Святейшество, хотелось бы к Вам обратиться с просьбой — получить в дар нашему храму большую икону Николая Чудотворца», — приводит текст письма РИА Новости.
В свою очередь Усс рассказал патриарху о подготовке к 400-летию Енисейска и выразил надежду, что Кирилл приедет через год на юбилей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.