Патриарх Кирилл подарил икону храму в Красноярском крае

Это произошло на встрече Кирилла с врио губернатора Александром Уссом и митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном, которая состоялась в Москве.

Такой дар — ответ на письмо жителя Красноярского края Владимира Барыкина, который попросил передать икону Николая Чудотворца для храма, который возрождается силами жителей Новоникольска.

«15 июля 2017 года были освящены и установлены купола и колокола на храме, и состоялась первая молитва после восьмидесятилетнего молчания. Ваше Святейшество, хотелось бы к Вам обратиться с просьбой — получить в дар нашему храму большую икону Николая Чудотворца», — приводит текст письма РИА Новости.