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10:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Патриарх Кирилл подарил икону храму в Красноярском крае

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил икону небольшому храму в селе Новоникольск Большеулуйского района Красноярского края.

Это произошло на встрече Кирилла с врио губернатора Александром Уссом и митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном, которая состоялась в Москве.

Такой дар — ответ на письмо жителя Красноярского края Владимира Барыкина, который попросил передать икону Николая Чудотворца для храма, который возрождается силами жителей Новоникольска.

«15 июля 2017 года были освящены и установлены купола и колокола на храме, и состоялась первая молитва после восьмидесятилетнего молчания. Ваше Святейшество, хотелось бы к Вам обратиться с просьбой — получить в дар нашему храму большую икону Николая Чудотворца», — приводит текст письма РИА Новости.

В свою очередь Усс рассказал патриарху о подготовке к 400-летию Енисейска и выразил надежду, что Кирилл приедет через год на юбилей.

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Патриарх Кирилл подарил икону храму в Красноярском крае
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