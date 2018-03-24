Перекрытие движения на Копылова в Красноярске перенесли

«Повышение температуры воздуха и дожди привели к тому, что передвижение пешеходов на маршруте без твёрдого покрытия сейчас затруднено», — говорится в сообщении.
Известно лишь, что запуск движения по новой схеме состоится только после того, как комиссия убедится, что подрядной организации удалось обеспечить транспортное и пешеходное сообщение красноярцев.
Ранее «АиФ-Красноярск» сообщал, что проезд будет запрещен в связи со строительством нового подземного пешеходного перехода. В мэрии обещали закончить все работы с рок до 1 августа, однако теперь сроки могут сдвинуться
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