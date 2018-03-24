В Воронеже сняли на видео редкого черного дятла

Птица сидела на низкой высоте и совершенно не боялась людей. Сотрудник Воронежского заповедника прокомментировал поведение пернатого.

По словам главного научного сотрудника Воронежского заповедника, доктора биологических наук, Петра Венгерова, на опубликованной в сети записи запечатлен черный дятел, или желна. Этот вид птиц в Воронежской области появился в конце ХХ века. В это время они расселялись из северных таежных лесов на юг.

Дятлы живут в старовозрастных лиственных лесах, поэтому, по словам орнитолога, это редкий случай, когда птицу можно увидеть в городе, так как старых лесов осталось мало.

— Судя по поведению дятла, он вполне доверчив, терпимо относится к людям, близко находящихся от него в лесу. В населенные пункты, тем более в крупные города, залетает редко. Вероятно, рядом с городом желне подходящих деревьев показалось мало, и он решил поискать их в городе, — отметил Петр Венгеров.

Черный дятел занесен в Красную книгу Воронежской области. Зимой птица питается исключительно насекомыми, которые прячутся под корой деревьев.