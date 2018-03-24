Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
10 гениальных цитат для родителей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Сакура в цвету
09:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье штурмовик Су-25 назвали в честь майора Филипова

Самолет Су-25СМ в Приморье назвали в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщает пресс-служба Восточного Военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Торжественная церемония присвоения имени прошла сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО. В этой части майор служил десять лет, отсюда же был направлен в Сирию.

Среди прочих на митинге присутствовали родители и жена Героя России.

«Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером он летал в небе Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время патрулирования над провинцией Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут вел бой. Чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Тренер Загитовой нашел плюсы в плохом выступлении фигуристки на ЧМ
Ровно 19 лет назад НАТО начало бомбежки Сербии
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Фигуристка Загитова осталась без медали чемпионата мира
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Госдеп прокомментировал возможную высылку дипломатов РФ из США
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь