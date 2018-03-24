В Приморье штурмовик Су-25 назвали в честь майора Филипова

Торжественная церемония присвоения имени прошла сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО. В этой части майор служил десять лет, отсюда же был направлен в Сирию.

Среди прочих на митинге присутствовали родители и жена Героя России.

«Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером он летал в небе Сирии», — говорится в сообщении.