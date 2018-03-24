Данные о пострадавшем при взрыве телебашни в Екатеринбурге назвали ложью

Источник: РИА Новости

Недостроенная телебашня, расположенная в центре Екатеринбурга, была подорвана утром в субботу. В результате взрыва обрушилась ее большая часть, осталось только основание. Издание «Комсомольская правда в Екатеринбурге» сообщило, что в мужчину, наблюдавшего за сносом телевышки, прилетел бетонный осколок, пострадавшего якобы увезли на скорой.

«Это неправда. В том числе скорая не подтверждает это. Это провокация в интернете», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что пострадавших в результате взрыва нет.

Руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова сообщила РИА Новости, что информации о пострадавших при взрыве телебашни в ведомство не поступало.