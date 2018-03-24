Артисты проведут футбольный турнир в Челябинске
В Челябинске в футбол сыграют актеры и режиссеры: 27 марта таким образом они отметят Международный день театра.
В Челябинске в футбол сыграют актеры и режиссеры: 27 марта таким образом они отметят Международный день театра.
Турнир состоится на Центральном стадионе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Участие подтвердили сборные Камерного, Молодежного, Кукольного и Драматического театров. А вечером артисты выйдут на сцену, чтобы показать уже другую игру.
Зрители Камерного станут свидетелями карточного поединка, который развернется между героями гоголевской пьесы «Игроки». Спектакль поставил пермский режиссер Сергей Федотов, постановка уже 15 лет пользуется неизменным успехом у публики.
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