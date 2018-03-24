Прогноз погоды: известно, когда в Молдову придет весна

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Второй за текущую весну снегопад буквально застал врасплох жителей юга и центра Молдовы. Граждане страны отмечают, то погода — красивая, однако немного запоздалая. С иронией говорят житеои республики о том, что зима немного припозднилась, а снег и легкий морозец — «атрибуты» января и февраля, а никак не марта.

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Тем не менее, выпавшие осадки показали, что «бабушка Евдоха» всерьез рассвирепела. Так, в Кишиневе выпало порядка 40 миллиметров снежного покрова, а в южных районах республики — и того больше.

Тем не менее, жители страны сетуют: когда же в Молдову все-таки придет весна, которая обозначилась лишь в календаре?

Ждать, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, осталось недолго. Так, если завтра, в воскресенье, 25 марта, солнце робко проявит себя на небосводе Молдовы и прогреет воздух в дневные часы лишь до плюс 3 градусов по Цельсию, то в понедельник, 26 марта, днем стобик термометра покажет уже плюс 6 градусов, однако пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 27 марта, весна «осмелеет», а воздух прогреется до 8 градусов по Цельсию. Однако «репутацию» молдавской весны вновь подмочат кратковременные дожди, которые пройдут в республике.