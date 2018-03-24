Десять акушерских пунктов начнут строить в Хабаровском крае

Источник: Восток Медиа

Коррективы поступили ко второму чтению регионального законопроекта «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В ходе обсуждения предложений увеличить доходы и расходы краевого бюджета, перераспределить средства на приоритетные цели, парламентарии попросили разъяснить представителей правительства региона, почему средства с программы развития здравоохранения (88,9 миллиона рублей) переносятся на программу министерства строительства по реализации комплексных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«У нас и так не хватает финансирования на развитие здравоохранения, как можно еще снимать средства с этой программы?», — выразила беспокойство председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Костюшин заверил, что сейчас готовятся поправки в перечень краевых адресных инвестиционных программ. Перераспределение денег пойдет на создание коммунальной инфраструктуры площадки «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск», что позволит резидентам уже в следующем году приступить к работе.

«Это временные изменения, позже средства будут компенсированы. В последующем объем расходов на медицину будет значительно увеличен», — сказал чиновник.

В министерстве строительства отметили, что в настоящее время готовятся поправки в перечень КАИП. Край ожидает субсидии из федерального бюджета. В частности, на сферу здравоохранения этом году планируют потратить около двух миллиардов рублей. Их направят на строительство противотуберкулезного диспансера, станции скорой помощи, больницы в Николаевске-на-Амуре, онкологического диспансера.