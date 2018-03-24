Десять акушерских пунктов начнут строить в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в этом году планируют начать строительство десяти новых
В Хабаровском крае в этом году планируют начать строительство десяти новых
Коррективы поступили ко второму чтению регионального законопроекта «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В ходе обсуждения предложений увеличить доходы и расходы краевого бюджета, перераспределить средства на приоритетные цели, парламентарии попросили разъяснить представителей правительства региона, почему средства с программы развития здравоохранения (88,9 миллиона рублей) переносятся на программу министерства строительства по реализации комплексных инвестиционных проектов, сообщает
«У нас и так не хватает финансирования на развитие здравоохранения, как можно еще снимать средства с этой программы?», — выразила беспокойство председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
«Это временные изменения, позже средства будут компенсированы. В последующем объем расходов на медицину будет значительно увеличен», — сказал чиновник.
В министерстве строительства отметили, что в настоящее время готовятся поправки в перечень КАИП. Край ожидает субсидии из федерального бюджета. В частности, на сферу здравоохранения этом году планируют потратить около двух миллиардов рублей. Их направят на строительство противотуберкулезного диспансера, станции скорой помощи, больницы в
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