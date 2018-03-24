Искусство и технологии объединились на модном показе в Хабаровске

23 марта в Хабаровске прошло по-настоящему уникальное мероприятие. Речь идет о модном показе новой линии одежды от известного в городе бренда. Порядка сотни жителей города встретились в одном месте, чтобы первыми увидеть линейку. Как и на любом событии, организаторы установили дресс-код по цветам: в приоритете оказались черный и серебряный. Уточненные наряды гостей с порога влились в стилистику показа. Приглушенный свет, фоновая музыка и дым сразу задали определенный тон. Внимание зрители приковали различные инсталляции, которые выделялись не только ярким окрасом, но и изготовленным материалом и удивительными формами. Метровая металлическая конструкция в виде человеческого лица собрала возле себя толпы желающих сделать снимок. На стенах выводили абстрактные узоры различных цветов, которые будто в такт музыки сменяли друг друга.