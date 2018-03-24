Искусство и технологии объединились на модном показе в Хабаровске
Гостей мероприятия насладились хорошей музыкой, яркими нарядами и фотосессией с инсталляциями.
Гостей мероприятия насладились хорошей музыкой, яркими нарядами и фотосессией с инсталляциями.
23 марта в Хабаровске прошло
Перед модным показом всех гостей ждал сюрприз выступление музыкантов, которые исполнили мелодичные песни, придав особую атмосферу всему происходящему.
К слову, помещение, которое на вечер перевоплотилось в модный дом в недалеком будущем станет пятизвездочным отелем. Летом этого года в центре Хабаровск он откроет свои двери к 13 этажам, где вместились 116 номеров. Дефиле моделей в нарядах из новой коллекции стало неким предпоказом или репетицией открытия самого отеля.
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