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10:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае многодетную семью отключили от тепла из-за долгов

В Красноярском крае проверят законность отключения многодетной семьи от тепла из-за долгов, сообщили в Следственном комитете по краю.

Источник: Аргументы и факты

О случившемся жительница деревни Парная рассказала в эфире программы «Мужское и женское». Со слов женщины, в 2015 году бывший сожитель сжег единственное жилье, принадлежащее ей и её 4 детям. С того времени женщина скиталась. Сначала она жила у своей подруги, затем ей предоставили для временного проживания жилье, отапливаемое только посредством электричества.

По причине тяжелого материального положения женщина задолжала по выплатам за «коммуналку»: за свет в месяц просили 8 тысяч рублей. В итоге глава сельского совета в зимнее время года самостоятельно произвел отключение ее квартиры от общей электрической сети, тем самым лишив женщину и ее малолетних детей способа обогрева жилища. Отметим, что главе было заведомо известно о тяжёлом материальном состоянии семьи.

Этой историей уже заинтересовались следователи, усмотрев признаки уголовной статьи 286 УК РФ о превышении полномочий. По данному факту начата проверка.

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