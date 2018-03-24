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10:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе попали под сокращение более 1,5 тысячи работников

УФА, 24 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года 78 предприятий и организаций Уфы были вынуждены уволить 1 508 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет сейчас 2 465 человек, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.

Источник: Башинформ

Из числа уволенных работников на данный момент трудоустроены 715 человек, 659 из которых — в своей организации. За помощью в службу занятости обратились за это время 39 уфимцев, попавших под сокращение.

В целом по республике за первые два месяца этого года было уволено из-за ликвидации или сокращения численности штата организации 1 874 работника. Из них трудоустроен 851 человек, назначена трудовая пенсия по старости — 125.

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