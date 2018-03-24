В Уфе попали под сокращение более 1,5 тысячи работников
УФА, 24 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года 78 предприятий и организаций Уфы были вынуждены уволить 1 508 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет сейчас 2 465 человек, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.
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