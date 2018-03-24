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11:35 (мск), источник: Daily Storm

В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Демонтаж прошел под звуки сигнальной сирены.

Один из архитектурных символов Екатеринбурга — 220-метровая недостроенная телебашня была демонтирована утром в субботу, 24 марта. Снос был осуществлен посредством взрыва.

«Все прошло в штатном режиме, предусмотренном проектом. Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует», — рассказал ТАСС гендиректор проводившей демонтаж телебашни компании РВС Юрий Овчаров.

﻿Заряд был заложен на высоте 50−70 метров. Вокруг телебашни заранее смонтировали специальную сетку, чтобы избежать разлета осколков. А на земле была сформирована земляная подушка, куда и упала большая часть обломков. Перед взрывом звучала сигнальная сирена.

В районе телебашни были закрыты станции метро, оцеплены прилегающие улицы, а жители ближайших домов были эвакуированы. Посмотреть на снос одного из символов Екатеринбурга пришли жители, однако сразу после взрыва они начали расходиться из-за пылевого облака.

Телебашня рухнула не вся. Основание высотой 25−30 метров осталось на месте. «По оставшемуся основанию башни в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в сроки, установленные заказчиком. Второго обрушения не будет», — цитирует ТАСС Овчарова.

Строительство телебашни в Екатеринбурге началось в 1983 году, активные работы продолжались до 1989 года. Планировалось, что она станет второй по величине после Останкинской. Однако в 1991 году строительство было заморожено из-за отсутствия средств.

Свободный проход к недострою был закрыт только через несколько лет. За это время телебашня полюбилась парашютистам и любителям ходить по незакрепленным перекрытиям. Известно о нескольких случаях падений с летальным исходом. Но многие жители Екатеринбурга все равно выступали против сноса полюбившегося «символа» города.

После заморозки строительства телебашню планировали переделать в культурно-просветительский центр, смотровую площадку, всемирный центр композиторов. Теперь на месте известного недостроя собираются возвести многофункциональную ледовую арену на 15 тысяч зрителей.

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