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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Ледовую переправу закрыли на реке Бирюса в Тайшетском районе

На водоемах области еще действует 54 безопасных зимника.

Чем теплее на улице, тем быстрее на реках и озерах тает лед. Спасатели закрывают зимники, по которым ездить уже опасно. Так, накануне запрещающие знаки появились возле переправы «Тайшет — Шиткино — Шелаево» на реке Бирюса в Тайшетском районе.

— Лед подтаял, стал рыхлым, возле берега и на дорожной колее видна вода, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Поэтому пути к переправе перекрыли, выезжать на нее на автомобилях запрещено.

Кроме того, недавно закрыли технологическую ледовую переправу на реке Киренга в 17 километрах от села Карам.

В Иркутской области еще открыто 54 ледовые переправы в 20 районах. Толщину льда сотрудники МЧС измеряют регулярно.

Напомним, за выезд на тонкий лед придется выплатить штраф от 500 до тысячи рублей. Должностным лицам могут назначить от трех до пяти тысяч рублей, юридическим — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

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