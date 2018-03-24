Ледовую переправу закрыли на реке Бирюса в Тайшетском районе

Чем теплее на улице, тем быстрее на реках и озерах тает лед. Спасатели закрывают зимники, по которым ездить уже опасно. Так, накануне запрещающие знаки появились возле переправы «Тайшет — Шиткино — Шелаево» на реке Бирюса в Тайшетском районе.

— Лед подтаял, стал рыхлым, возле берега и на дорожной колее видна вода, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Поэтому пути к переправе перекрыли, выезжать на нее на автомобилях запрещено.

Кроме того, недавно закрыли технологическую ледовую переправу на реке Киренга в 17 километрах от села Карам.

В Иркутской области еще открыто 54 ледовые переправы в 20 районах. Толщину льда сотрудники МЧС измеряют регулярно.