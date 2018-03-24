Байкеры, экстремалы, велосипедисты: в Ташкенте дан старт международному веломарафону

Марафон состоялся по инициативе Акимата Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане. Делегацию гостей из приграничного Узбекистану региона возглавил Аким Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаева. Всего в велопробеге принимает участие более 130 человек. Общая протяженность маршрута составила 125 километров.