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11:16 (мск), источник: Podrobno.uz

Байкеры, экстремалы, велосипедисты: в Ташкенте дан старт международному веломарафону

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте стартовал велопробег по маршруту Ташкент-Шымкент, посвященный году Узбекистана в Казахстане.

Источник: Podrobno.uz

Марафон состоялся по инициативе Акимата Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане. Делегацию гостей из приграничного Узбекистану региона возглавил Аким Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаева. Всего в велопробеге принимает участие более 130 человек. Общая протяженность маршрута составила 125 километров.

Официальная церемония открытия веломарафона прошла у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания посольства Казахстана в Ташкенте.

Участники велопробега отметили символичность проведения веломарафона в праздничные дни светлого праздника Навруз, демонстрирующую общие исторические и духовные корни узбекского и казахского народов.

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