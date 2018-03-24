Байкеры, экстремалы, велосипедисты: в Ташкенте дан старт международному веломарафону
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте стартовал велопробег по маршруту
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте стартовал велопробег по маршруту
Марафон состоялся по инициативе Акимата Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане. Делегацию гостей из приграничного Узбекистану региона возглавил Аким
Официальная церемония открытия веломарафона прошла у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания посольства Казахстана в Ташкенте.
Участники велопробега отметили символичность проведения веломарафона в праздничные дни светлого праздника Навруз, демонстрирующую общие исторические и духовные корни узбекского и казахского народов.
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