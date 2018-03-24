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11:14 (мск), источник: Kazinform

Веломарафон по маршруту Ташкент — Шымкент стартовал в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Велопробег по маршруту Ташкент-Шымкент, посвященный Году Узбекистана в Казахстане, стартовал в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Велопробег организован по инициативе акимата Шымкента, а также при поддержке Посольства Казахстана в Узбекистане. Делегацию гостей из приграничного Узбекистану региона возглавил заместитель акима ЮКО Ербол Садыр. Всего участие в велопробеге принимают более 130 человек, общая протяженность маршрута составляет 125 километров.

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Официальная церемония открытия веломарафона состоялась у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания Посольства РК. В мероприятии приняли участие официальные лица Узбекистана, а также горожане столицы.

Торжественную часть мероприятия открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Узбекистане Ерик Утембаев, который отметил важную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами Казахстана и Узбекистана, а также символичность проведения веломарафона в праздничные дни Наурыза.

В марафоне непосредственное участие принимают спортсмены и любители велоспорта из Казахстана и Узбекистана. При этом, отсутствовало возрастное ограничение для участников. В пробеге приняли участие, как пожилые люди, так и дети. Самому старшему участнику — 60, младшему — 11 лет, которые должны преодолеть большую дистанцию, с трудными подъемами на перевалах.

«Почти все участники — любители, только около 10 являются профессиональными спортсменами. На пути имеется самый сложный участок — это перевал Казыгурт. Наша задача пройти его максимально осторожно. При этом, мы планируем пройти всю дистанцию в течении 7−8 часов, с пятиразовой остановкой для отдыха», — отметил начальник отдела спорта и физической культуры города Шымкента Намазбай Абдыкулов.

В велопробеге также приняли участие байкеры двух стран, которые в сопровождении велогонщиков проехались по Ташкенту.

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