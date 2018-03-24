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11:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси вводится весенний запрет на лов рыбы

Охранные меры связаны с началом нереста у рыб. Для каждой области установлены свои сроки. Так, в рыболовных угодьях Брестчины и Гомельщины лов всех видов рыбы запрещен с 20 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях запрет вступит в силу с 1 апреля и продлится по 30 мая. Позже всего запрет начнет действовать на Витебщене— с 10 апреля по 8 июня.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Исключение составляет любительское рыболовство, — уточнил старший госинспектор Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Коток. — В правилах сказано, что рыбачить можно одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой. Рыбачить можно в светлое время суток с берега без захода в воду либо со льда или искусственных сооружений. Мы будет проводить регулярные рейды и усиленно патрулировать водоемы, особенно в выходные дни, что выявлять нарушителей.

Если погодные условия меняются, то Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может сдвигать сроки запрета. Причем как на всей территории страны, так и в отдельных областях и районах.

Виталий Коток добавил, что кроме запрета на лов в рыболовных угодьях устанавливаются запреты на лов некоторых видов рыб. Например, запрет на лов щуки обыкновенной действует с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области — с 9 марта по 25 апреля. Запрет на лов судака — с 15 апреля по 30 мая, сома обыкновенного — с 31 мая по 1 июля, в Брестской и Гомельской областях — с 19 мая по 20 июня. Промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля также запрещен.

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