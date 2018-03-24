В Беларуси вводится весенний запрет на лов рыбы

— Исключение составляет любительское рыболовство, — уточнил старший госинспектор Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Коток. — В правилах сказано, что рыбачить можно одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой. Рыбачить можно в светлое время суток с берега без захода в воду либо со льда или искусственных сооружений. Мы будет проводить регулярные рейды и усиленно патрулировать водоемы, особенно в выходные дни, что выявлять нарушителей.
Если погодные условия меняются, то Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может сдвигать сроки запрета. Причем как на всей территории страны, так и в отдельных областях и районах.
Виталий Коток добавил, что кроме запрета на лов в рыболовных угодьях устанавливаются запреты на лов некоторых видов рыб. Например, запрет на лов щуки обыкновенной действует с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области — с 9 марта по 25 апреля. Запрет на лов судака — с 15 апреля по 30 мая, сома обыкновенного — с 31 мая по 1 июля, в Брестской и Гомельской областях — с 19 мая по 20 июня. Промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля также запрещен.
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