В Беларуси вводится весенний запрет на лов рыбы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Исключение составляет любительское рыболовство, — уточнил старший госинспектор Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Коток. — В правилах сказано, что рыбачить можно одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой. Рыбачить можно в светлое время суток с берега без захода в воду либо со льда или искусственных сооружений. Мы будет проводить регулярные рейды и усиленно патрулировать водоемы, особенно в выходные дни, что выявлять нарушителей.

Если погодные условия меняются, то Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может сдвигать сроки запрета. Причем как на всей территории страны, так и в отдельных областях и районах.