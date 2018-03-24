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11:33 (мск), источник: Publika.md

Тотальная мобилизация: трассы страны всю ночь патрулировали бригады Нацармии, полицейских, патрульных и спасателей

Минувшей ночью на борьбу с последствиями снегопада мобилизовали также Национальную армию, карабинеров и полицейских.

Источник: Publika.md

80 военнослужащих занимались расчисткой трасс в центральных и южных районах страны. Они использовали 14 Кразов и камазов. Военнослужащие вытянули из сугробов более 40 грузовиков.

«Мы подняли по тревоге несколько подразделений Национальной армии. Сейчас работы ведутся на трассе Кишинев-Бельцы. Используем имеющуюся у военных технику, в том числе на юге страны, в Каушанах. Техника работает для разблокирования дороги в сторону Вадул-луй-Водэ, на одиннадцатом километре при въезде в Кишинев. На помощь людям мобилизованы все силы», — cообщил министр обороны Евгений Стурза.

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«До сих пор вытянули из сугробов 16 единиц транспорта. В основном это крупнотоннажные грузовики, но были и легковые машины», — cказал командир батальона Адриан Ефрос.

Самым сложным оказался участок дороги у села Греблешты Страшенского района. Там в снегу застряли 19 фур и один бензовоз.

Водители отмечают оперативность спасателей.

«Из Единец выехали примерно в пять часов. Работает трактор, паренек на Урале, помогают спасатели», — сказал один из водителей.

«Застряли часа три назад. Приехали рабочие, обещали вытянуть в течение часа.»

На всех дорогах дежурили патрульные.

«Мы помогаем водителям выбраться из сугробов, буксируем машины с помощью грузовиков. Работаем вместе с военнослужащими Нацармии», — cообщил сотрудник НИП Александр Соломка.

Распоряжения спасателям и полицейским отдавал лично министр внутренних дел.

«Были граждане, которые оказывались в критической ситуации, у многих закончился бензин, и они не смогли связаться со спасателями, так как у них не работали телефоны. Впервые мы мобилизовали все наши подразделения: национальный инспекторат, генеральный инспекторат, карабинеров, службу спасения», — cказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

О мобилизации всех структур распорядился накануне премьер Павел Филип.

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