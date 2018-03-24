Тотальная мобилизация: трассы страны всю ночь патрулировали бригады Нацармии, полицейских, патрульных и спасателей
Минувшей ночью на борьбу с последствиями снегопада мобилизовали также Национальную армию, карабинеров и полицейских.
Минувшей ночью на борьбу с последствиями снегопада мобилизовали также Национальную армию, карабинеров и полицейских.
80 военнослужащих занимались расчисткой трасс в центральных и южных районах страны. Они использовали 14 Кразов и камазов. Военнослужащие вытянули из сугробов более 40 грузовиков.
«Мы подняли по тревоге несколько подразделений Национальной армии. Сейчас работы ведутся на трассе
«До сих пор вытянули из сугробов 16 единиц транспорта. В основном это крупнотоннажные грузовики, но были и легковые машины», — cказал командир батальона Адриан Ефрос.
Самым сложным оказался участок дороги у села Греблешты Страшенского района. Там в снегу застряли 19 фур и один бензовоз.
Водители отмечают оперативность спасателей.
«Из Единец выехали примерно в пять часов. Работает трактор, паренек на Урале, помогают спасатели», — сказал один из водителей.
«Застряли часа три назад. Приехали рабочие, обещали вытянуть в течение часа.»
На всех дорогах дежурили патрульные.
«Мы помогаем водителям выбраться из сугробов, буксируем машины с помощью грузовиков. Работаем вместе с военнослужащими Нацармии», — cообщил сотрудник НИП Александр Соломка.
Распоряжения спасателям и полицейским отдавал лично министр внутренних дел.
«Были граждане, которые оказывались в критической ситуации, у многих закончился бензин, и они не смогли связаться со спасателями, так как у них не работали телефоны. Впервые мы мобилизовали все наши подразделения: национальный инспекторат, генеральный инспекторат, карабинеров, службу спасения», — cказал министр внутренних дел Александр Жиздан.
О мобилизации всех структур распорядился накануне премьер Павел Филип.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.