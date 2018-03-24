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11:47 (мск), источник: Publika.md

Повышение уровня воды в Днестре: КПП Косэуць временно прекратил работу

Контрольно-пропускной пункт Косэуць временно прекратил работу. Связано это с увеличением уровня воды в Днестре.

Источник: Publika.md

Граждане могут пока воспользоваться КПП Сорока и Отачь. Кроме того, из-за закрытия трасс в Украине временно не работает и КПП Троицкое.

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