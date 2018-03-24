Запущен еженедельный ж/д рейс до Иссык-Куля
Начиная с 22 марта запущено железнодорожное сообщение по направлению «Ташкент — Бишкек — Рыбачье — Ташкент».
Начиная с 22 марта запущено железнодорожное сообщение по направлению «Ташкент — Бишкек — Рыбачье — Ташкент».
По данным АО «Узбекистон темир йуллари», рейс будет выполняться еженедельно по четвергам с отправлением в 20:50 с Центрального вокзала Ташкента.
Обратно в Ташкент поезд отправляется в субботу в 1:59 и прибывает в 5:30 воскресенья. Время в пути составляет 25 часов 39 минут.
Поезд, рассчитанный на 300 пассажиров, включает вагон первого класса, 5 купе, 2 плацкарта и
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