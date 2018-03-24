Запущен еженедельный ж/д рейс до Иссык-Куля

По данным АО «Узбекистон темир йуллари», рейс будет выполняться еженедельно по четвергам с отправлением в 20:50 с Центрального вокзала Ташкента.

Обратно в Ташкент поезд отправляется в субботу в 1:59 и прибывает в 5:30 воскресенья. Время в пути составляет 25 часов 39 минут.