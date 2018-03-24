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11:59 (мск), источник: Uzdaily.uz

Запущен еженедельный ж/д рейс до Иссык-Куля

Начиная с 22 марта запущено железнодорожное сообщение по направлению «Ташкент — Бишкек — Рыбачье — Ташкент».

Источник: Uzdaily.uz

По данным АО «Узбекистон темир йуллари», рейс будет выполняться еженедельно по четвергам с отправлением в 20:50 с Центрального вокзала Ташкента.

Обратно в Ташкент поезд отправляется в субботу в 1:59 и прибывает в 5:30 воскресенья. Время в пути составляет 25 часов 39 минут.

Поезд, рассчитанный на 300 пассажиров, включает вагон первого класса, 5 купе, 2 плацкарта и вагон-ресторан.

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