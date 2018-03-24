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12:15 (мск), источник: Kazinform

Сильные осадки ожидаются в Астане 25 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане 25 марта ожидаются сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: Kazinform

«По данным РГП “Казгидромет”, 25 марта ожидаются осадки, днём временами сильные, гололед, туман, метель», — говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, по информации Комитета по ЧС МВД РК, днем 25 марта в Акмолинской области местами также ожидаются сильные осадки.

«Сутки 25 марта местами гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15−20 м/с. Вероятность шторма 90−95%», — говорится в предупреждении, опубликованном на официальном сайте Комитета.

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