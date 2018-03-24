Сильные осадки ожидаются в Астане 25 марта
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане 25 марта ожидаются сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент по чрезвычайным ситуациям.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане 25 марта ожидаются сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент по чрезвычайным ситуациям.
«По данным РГП “Казгидромет”, 25 марта ожидаются осадки, днём временами сильные, гололед, туман, метель», — говорится в распространенном сообщении.
Кроме того, по информации Комитета по ЧС МВД РК, днем 25 марта в Акмолинской области местами также ожидаются сильные осадки.
«Сутки 25 марта местами гололед, метель, туман. Ветер
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