С 26 марта в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
В Петербурге вводятся новые ограничения движения, передает
В Петербурге вводятся новые ограничения движения, передает
По данным ведомства, на несколько дней, до 1 апреля, будет ограничен проезд по Суздальскому проспекту на участке от улицы Композиторов до улицы Жени Егоровой. До 16 апреля частично ограничат движение по улице Савушкина от Туристской улицы до Приморского проспекта.
До 18 апреля водители не смогут проехать по перекрестку улицы Седова и бульвара Красных Зорь. Наконец, участок проспекта Наставников от улицы Косыгина до проспекта Энтузиастов будет полностью закрыт до 5 мая.
Водителей просят быть внимательными при планировании своих маршрутов и в случае необходимости пользоваться объездными путями.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.