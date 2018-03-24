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12:37 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В «Час Земли» в столице отключат подсветку 1,9 тысячи зданий

Москва присоединится к международной акции «Час Земли». Сегодня, 24 марта, с 20:30 до 21:30 в столице отключат подсветку зданий и других объектов. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Главные мероприятия акции в «Зарядье» пройдут рядом с павильоном «Купол». С 19:00 там будут выступать диджеи и аниматоры, а гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты.

Во время акции «Час Земли» архитектурно-художественную подсветку отключат у более 1,9 тысячи зданий, рекламных конструкций, мостов и других объектов. Таким образом организаторы привлекут внимание к проблемам окружающей среды и напомнят о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов.

Москва впервые присоединилась к акции в 2009 году. В 2013-м впервые отключили подсветку Кремля и еще более 100 зданий. С тех пор их число росло с каждым годом. В 2014 году затемнили около 400 зданий, в 2015-м — более 800, а в 2016 году — уже 1,5 тысячи. Нагрузка на энергосистему Москвы тогда снизилась на 241 мегаватт.

В этом году в акции могут принять участие более двух миллиардов людей по всему миру. В России эта цифра достигнет 30 миллионов.

Почти 2 тыс зданий в Москве отключат подсветку в поддержку акции «Час Земли»
Во время загрузки произошла ошибка.
21 марта© Ньюстюб
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