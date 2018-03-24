В «Час Земли» в столице отключат подсветку 1,9 тысячи зданий
Москва присоединится к международной акции «Час Земли». Сегодня, 24 марта, с 20:30 до 21:30 в столице отключат подсветку зданий и других объектов. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Сергей Собянин.
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