Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
45Состоялись выборы президента России
13:13 (мск), источник: Sputnik.by

Весна пришла: с воскресенья в Беларуси потеплеет

Днем прогнозируется достаточно комфортная температура — до 10 градусов тепла, однако ночью она в части районов будет все еще ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. До 10 градусов тепла ожидается в стране 25 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье на большей части территории Беларуси прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем синоптики обещают в основном положительные температуры: плюс 10−11 градусов. Однако ночью столбик термометра будет колебаться около нуля — от нескольких градусов выше нуля до минус 10 (на юго-востоке страны).

Утром в отдельных районах слабый туман, местами на дорогах гололедица. Осадки не ожидаются.

Как сообщили в центре, ветер обещается юго-западный. Ночью слабый, днем умеренный, по северу — порывистый.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Футбол, весна и беляши: матч 'Россия-Бразилия' глазами болельщика
Визит с неформальными нотками: Лукашенко вернулся из поездки в Грузию
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Госдеп прокомментировал возможную высылку дипломатов РФ из США
В минюсте Украины рассказали о ситуации с голодовкой Савченко
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь