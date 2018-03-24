Весна пришла: с воскресенья в Беларуси потеплеет
Днем прогнозируется достаточно комфортная температура — до 10 градусов тепла, однако ночью она в части районов будет все еще ниже нуля.
Днем прогнозируется достаточно комфортная температура — до 10 градусов тепла, однако ночью она в части районов будет все еще ниже нуля.
МИНСК, 24 мар — Sputnik. До 10 градусов тепла ожидается в стране 25 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В воскресенье на большей части территории Беларуси прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем синоптики обещают в основном положительные температуры: плюс 10−11 градусов. Однако ночью столбик термометра будет колебаться около нуля — от нескольких градусов выше нуля до минус 10 (на
Утром в отдельных районах слабый туман, местами на дорогах гололедица. Осадки не ожидаются.
Как сообщили в центре, ветер обещается
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