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13:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

Павел Миков рассказал про многолетнее рабство пермячки без документов

Уполномоченный по правам человека в Прикамье просит правоохранителей дать оценку истории эксплуатации ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

Прикамский омбудсмен Павел Миков рассказал про девушку, которая много лет жила в семье пермяков и, по сути, выступала в роли бесплатной рабочей силы без права голоса.

По словам уполномоченного, семья подобрала её ещё ребёнком и не оформляла на девочку никаких документов. При этом с детства её фактически эксплуатировали. Девушка вместе с названным братом обратились за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае летом прошлого года.

«Считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку содержанию продолжительное время ребёнка в ситуации, которую по сути можно сравнить с рабством. Ответственность несёт заявитель, который должен был сразу после того, как обнаружил человека без документов, оказавшегося в опасности, сообщить об этом в полицию. Много лет назад мать заявителя, которая нашла девочку, отдала её в семью своей дочери. И женщина эксплуатировала ребёнка в хозяйстве, не предпринимая никаких мер по установлению его личности и оформлению опеки. Позже несовершеннолетнюю стала содержать мать заявителя, которую она называла бабушкой. Таким образом, вся семья была в курсе этой истории. Более того, по словам заявителя, его сестра наносила побои ребёнку, после чего её и забрала к себе мать заявителя», — сообщил Павел Миков.

Несколько лет назад мать заявителя умерла. И прошлым летом он вместе с девушкой, которая прожила в семье его сестры и матери много лет без документов, обратился к омбудсмену с просьбой помочь установить личность женщины и оформить документы.

Павел Миков заверил, что тогда обратившимся оказали необходимую помощь.

Предоставили не только исчерпывающую юридическую помощь, но и оказали содействие в прохождении бесплатного УЗИ в одной из поликлиник города Перми. Однако у врача девушка так и не появилась. В краевое ГУ МВД направили ходатайства, разъяснили порядок действий по установлению личности, в том числе через миграционную службу. Всё это требует времени, с учётом давности этой ситуации, поэтому уполномоченный неоднократно оказывал заявителям консультации и помощь для скорейшего получения документов и установления личности.

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