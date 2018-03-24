Павел Миков рассказал про многолетнее рабство пермячки без документов

Источник: Аргументы и факты

Прикамский омбудсмен Павел Миков рассказал про девушку, которая много лет жила в семье пермяков и, по сути, выступала в роли бесплатной рабочей силы без права голоса.

По словам уполномоченного, семья подобрала её ещё ребёнком и не оформляла на девочку никаких документов. При этом с детства её фактически эксплуатировали. Девушка вместе с названным братом обратились за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае летом прошлого года.

«Считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку содержанию продолжительное время ребёнка в ситуации, которую по сути можно сравнить с рабством. Ответственность несёт заявитель, который должен был сразу после того, как обнаружил человека без документов, оказавшегося в опасности, сообщить об этом в полицию. Много лет назад мать заявителя, которая нашла девочку, отдала её в семью своей дочери. И женщина эксплуатировала ребёнка в хозяйстве, не предпринимая никаких мер по установлению его личности и оформлению опеки. Позже несовершеннолетнюю стала содержать мать заявителя, которую она называла бабушкой. Таким образом, вся семья была в курсе этой истории. Более того, по словам заявителя, его сестра наносила побои ребёнку, после чего её и забрала к себе мать заявителя», — сообщил Павел Миков.

Несколько лет назад мать заявителя умерла. И прошлым летом он вместе с девушкой, которая прожила в семье его сестры и матери много лет без документов, обратился к омбудсмену с просьбой помочь установить личность женщины и оформить документы.

Павел Миков заверил, что тогда обратившимся оказали необходимую помощь.