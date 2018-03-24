Грудинин выполнил обещание и сбрил усы
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с видеоблогером Юрием Дудем.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с видеоблогером Юрием Дудем.
«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать», — написал он в Instagram.
Ранее Грудинин и Дудь в ходе интервью заключили пари: кандидат пообещал избавиться от усов, если наберет меньше 15% на выборах. В противном случае блогер должен был побриться налысо.
В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.