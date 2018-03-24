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13:18 (мск), источник: Sputnik.md

Рощина: в эти сроки житель Молдовы может стать гражданином России

Сотрудник консульского отдела Посольства Российской Федерации в Молдове Тамара Рощина в эфире радиостудии Sputnik рассказала о том, как долго длится процесс получения российского гражданства для участников программы по переселению.

Источник: Sputnik.md

Десятки граждан Молдовы практически ежедневно интересуются условиями Федеральной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Свидетельством тому — регулярные телефонные звонки в консульский отдел Посольства России в Молдове, равно, как и оживленная обстановка по кишиневскому адресу: улица Щусева 85/1.

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Сами соискатели свидетельства переселенца в частных беседах с корреспондентами радиостудии Sputnik Молдова не раз заявляли о том, что основными мотивами, вынуждающими их покинуть родину и уехать на постоянное место жительства в Россию — социальная неустроенность, неспособность найти сколь-либо достойно оплачиваемую работу и прокормить свою семью. Также немаловажным фактором, побуждающим граждан Молдовы уезжать навсегда из республики становится желание жить в близкой языково-культурной среде.

Однако многих, и это — естественно, пугает неизвестность, и один из главных вопросов: в какие сроки удастся оформить российский паспорт и стать полноправным гражданином Российской Федерации? Не придется ли ждать дольше обещанного срока?

Ответ на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik дала сотрудник консульского отдела Посольства Российской Федерации в Республике Молдова Тамара Рощина.

«Если говорить о первом этапе — получения свидетельства участника Госпрограммы по переселению — должно пройти не более 60 дней. Большинство регионов РФ укладываются в эти сроки, а в некоторых заявления соотечественников из Молдовы рассматривается вообще за 2−3 недели. Таким образом, участником Госпрограммы выходец из Молдовы становится, как правило, за месяц. После этого гражданин может регион России, выбранный для переселения», — подчеркнула Рощина.

Следующим этапом, по словам собеседницы, становится оформление Разрешения на временное проживание в Российской Федерации (РВП) после того, как соотечественник уже приехал в регион переселения. Согласно российскому федеральному закону, РВП выдается в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

«Эти сроки, как правило, соблюдаются, после чего следует процесс подачи документов на вступление в российское гражданство, который занимает не более трех месяцев. Таким образом, в совокупности, с момента подачи заявления на получения РВП до получения переселенцем российского гражданства уходит до полугода — не более», — заявила Рощина.

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