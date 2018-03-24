В Новосибирске запустили часы обратного отсчета до ЧМ по футболу-2018
Главный символ предстоящего турнира установлен перед театром оперы и балета, на театральной площади Новосибирска.
Главный символ предстоящего турнира установлен перед театром оперы и балета, на театральной площади Новосибирска.
На церемонию открытия пришли больше сотни новосибирцев, несмотря на ветер и мокрый снег с дождём. В торжественном запуске часов участвовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, начальник департамента физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов и призёр Олимпийских игр Любовь Шутова.
Перед началом церемонии был развернут огромный флаг, посвященный запуску часов обратного отсчета до ЧМ по футболу в Новосибирске.
Часы высотой 2,8 метра выполнены в стилистике футбольного чемпионата. Как рассказали организаторы — представители компании — официального спонсора чемпионата, первые часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве Организационным комитетом «Россия-2018». Всего таких часов в регионах России, включая Новосибирск, установлено уже 12.
Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня и продлится месяц.
В Новосибирске не будет футбольных матчей, но болельщики смогут смотреть трансляции игр на огромном экране, который установят в обустроенной в этом году
«В Новосибирской области очень много футбольных болельщиков, для которых домашний Чемпионат Мира по футболу — это такой же большой праздник, как и для жителей
После завершения церемонии открытия новосибирцы выстроились в очереь для селфи и фото на фоне новой достопримечательности.
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