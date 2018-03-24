Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
10 гениальных цитат для родителей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Ксения Собчак и Стеша Маликова посетили модный показ в Москве
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10Sony назвал победителей World Photography Awards
13:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске запустили часы обратного отсчета до ЧМ по футболу-2018

Главный символ предстоящего турнира установлен перед театром оперы и балета, на театральной площади Новосибирска.

На церемонию открытия пришли больше сотни новосибирцев, несмотря на ветер и мокрый снег с дождём. В торжественном запуске часов участвовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, начальник департамента физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов и призёр Олимпийских игр Любовь Шутова.

Перед началом церемонии был развернут огромный флаг, посвященный запуску часов обратного отсчета до ЧМ по футболу в Новосибирске.

Часы высотой 2,8 метра выполнены в стилистике футбольного чемпионата. Как рассказали организаторы — представители компании — официального спонсора чемпионата, первые часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве Организационным комитетом «Россия-2018». Всего таких часов в регионах России, включая Новосибирск, установлено уже 12.

Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня и продлится месяц.

В Новосибирске не будет футбольных матчей, но болельщики смогут смотреть трансляции игр на огромном экране, который установят в обустроенной в этом году Фан-зоне на Михайловской набережной Оби.

«В Новосибирской области очень много футбольных болельщиков, для которых домашний Чемпионат Мира по футболу — это такой же большой праздник, как и для жителей городов-организаторов. Стать частью такого значимого события — большая честь. Мы рады, что теперь и у нас есть такой важный символ», — отметил Сергей Ахапов во время церемонии открытия.

После завершения церемонии открытия новосибирцы выстроились в очереь для селфи и фото на фоне новой достопримечательности.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Грудинин выполнил обещание и сбрил усы
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
Смолов объяснил молчание футболистов фразой «никто и не играл»
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь