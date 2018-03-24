В Новосибирске запустили часы обратного отсчета до ЧМ по футболу-2018

На церемонию открытия пришли больше сотни новосибирцев, несмотря на ветер и мокрый снег с дождём. В торжественном запуске часов участвовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, начальник департамента физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов и призёр Олимпийских игр Любовь Шутова.

Перед началом церемонии был развернут огромный флаг, посвященный запуску часов обратного отсчета до ЧМ по футболу в Новосибирске.

Часы высотой 2,8 метра выполнены в стилистике футбольного чемпионата. Как рассказали организаторы — представители компании — официального спонсора чемпионата, первые часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве Организационным комитетом «Россия-2018». Всего таких часов в регионах России, включая Новосибирск, установлено уже 12.

Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня и продлится месяц.

В Новосибирске не будет футбольных матчей, но болельщики смогут смотреть трансляции игр на огромном экране, который установят в обустроенной в этом году Фан-зоне на Михайловской набережной Оби.

«В Новосибирской области очень много футбольных болельщиков, для которых домашний Чемпионат Мира по футболу — это такой же большой праздник, как и для жителей городов-организаторов. Стать частью такого значимого события — большая честь. Мы рады, что теперь и у нас есть такой важный символ», — отметил Сергей Ахапов во время церемонии открытия.