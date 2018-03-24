Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10Sony назвал победителей World Photography Awards
13:33 (мск), источник: Клопс.ru

Жителей Калининграда предупредили об активизации клещей

В Калининградской области стартовал сезон активности клещей. С укусами насекомых за помощью обратились первые жители, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Источник: Клопс.ru

Обращения по поводу присасывания клещей были зарегистрированы в медицинских организациях области. Сезон активности насекомых продлится примерно до конца октября, пик активности прошлого года пришёлся на май. Однако в пресс-службе ведомства отметили, что среди ежегодно исследованных клещей возбудителями энцефалита оказались лишь 1,03% насекомых, а клещевого боррелиоза — 16,1%.

«В эпидемическом сезоне 2017 года отмечалось увеличение заболеваемости клещевым энцефалитом — 16 случаев (тогда как в 2016 их было девять), клещевым боррелиозом — 70 случаев (61 в 2016 году)», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

Кстати, в конце прошлого года учёным удалось выяснить, кого клещи кусали 100 миллионов лет назад. Помог палеонтологам в этом фрагмент янтаря, в котором застыло как само насекомое, так и частичка его жертвы — хищного пернатого динозавра.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Грудинин выполнил обещание и сбрил усы
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
Смолов объяснил молчание футболистов фразой «никто и не играл»
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь