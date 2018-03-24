Жителей Калининграда предупредили об активизации клещей
В Калининградской области стартовал сезон активности клещей. С укусами насекомых за помощью обратились первые жители, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
В Калининградской области стартовал сезон активности клещей. С укусами насекомых за помощью обратились первые жители, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Обращения по поводу присасывания клещей были зарегистрированы в медицинских организациях области. Сезон активности насекомых продлится примерно до конца октября, пик активности прошлого года пришёлся на май. Однако в
«В эпидемическом сезоне 2017 года отмечалось увеличение заболеваемости клещевым энцефалитом — 16 случаев (тогда как в 2016 их было девять), клещевым боррелиозом — 70 случаев (61 в 2016 году)», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.
Кстати, в конце прошлого года учёным удалось выяснить, кого клещи кусали 100 миллионов лет назад. Помог палеонтологам в этом фрагмент янтаря, в котором застыло как само насекомое, так и частичка его жертвы — хищного пернатого динозавра.
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