Жителей Калининграда предупредили об активизации клещей

Источник: Клопс.ru

Обращения по поводу присасывания клещей были зарегистрированы в медицинских организациях области. Сезон активности насекомых продлится примерно до конца октября, пик активности прошлого года пришёлся на май. Однако в пресс-службе ведомства отметили, что среди ежегодно исследованных клещей возбудителями энцефалита оказались лишь 1,03% насекомых, а клещевого боррелиоза — 16,1%.

«В эпидемическом сезоне 2017 года отмечалось увеличение заболеваемости клещевым энцефалитом — 16 случаев (тогда как в 2016 их было девять), клещевым боррелиозом — 70 случаев (61 в 2016 году)», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.