«Не отходя от кассы»: как за 1 молдавский лей получают до 10 долларов США

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik, Андрей Петрик. Многие молдавские дети, у которых на полке дома стоит копилка, большинство молдавских бабушек, откладывающих скудные средства «на черный день» в кубышку, множество мелких торговцев с Центрального рынка Кишинева и не подозревают, что по китайским меркам, они — настоящие миллионеры.

Дело в том, что популярный и в Молдове китайский сайт онлайн-продаж вышел, казалось бы, с пустяковым, по европейским меркам, предложением. Всего за 10 долларов и 99 центов США продавец предлагает покупателям со всего мира серию монет неизвестной многим страны, которые пользуются повышенным спросом у нумизматов, еще не имеющих в коллекции такой «диковинки». Так, монеты общей номинальной стоимостью в 91 бан (а это — ровно 6 американских центов), интернет-продавец ушло реализует почти по 11 долларов, то есть по цене почти в 170 раз превышающей реальную.

Увидев бы такое, ахнул бы «великий комбинатор» Остап Бендер, поняв, что даже ему «пора на покой».

Надо признать, от желающих купить молдавские «баны» нет отбоя. И ладно, если, что такое молдавские «копейки», могут знать в Казахстане, России, Украине — странах ближнего зарубежья, жители которых покупают их, возможно, из простого интереса, чтобы узнать, как сегодня выглядят мелкие деньги бывшей союзной республики.

Однако среди желающих приобрести 91 молдавский бан нет отбоя от жителей большинства стран Евросоюза, среди которых Франция, Испания, Польша, Чехия, Нидерланды, Греция, Италия, Эстония. Есть много желающих заполучить коллекцию молдавских «банов» и в таких удаленных географически от Молдовы странах, как США, Канада, Мексика, Австралия, Япония, Израиль. Ну и, «под занавес», немного географической экзотики: молдавские «копейки» пользуются спросом даже среди жителей Пакистана, Бразилии, Либерии и Малайзии.

Учитывая, что один в поле — тоже воин, добавим к рассказу нотку патриотизма: среди купивших 91 молдавский «бан» по супер-цене, есть и один гражданин нашей республики. Что побудило его сделать такой смелый шаг, учитывая незавидное финансовое положение сотен тысяч граждан Молдовы, неизвестно, равно, как и его имя. Но его смелый финансовый поступок, наверняка по достоинству оценит вся республика.

Что интересно: доставляются комплекты молдавских «банов» исключительно морским и воздушным путем. Так что, у нас в республике можно уверенно говорить о том, что отечественные алюминиевые «баны» не один раз обогнули весь земной шар.