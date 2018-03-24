Вероятность шторма 90 процентов: сильный ветер и осадки ожидаются в Казахстане

Источник: Nur.kz

По информации метеоцентра, 24 марта в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный 15−20, порывы 23−28, местами 30 метров в секунду и более, сильная буря. Вероятность шторма составляет 90 процентов.

В Астане 25 марта ожидаются осадки, временами сильные, гололед, туман и метель, также вероятность шторма 90−95 процентов. Кроме того, 26—30 марта на отдельных реках в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях в связи повышением температуры возможны подтопления.