Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
10 гениальных цитат для родителей
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Ксения Собчак и Стеша Маликова посетили модный показ в Москве
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10Sony назвал победителей World Photography Awards
14:05 (мск), источник: Nur.kz

Вероятность шторма 90 процентов: сильный ветер и осадки ожидаются в Казахстане

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в нескольких областях страны. В частности, сильный ветер и осадки ожидаются в Астане, Акмолинской и Мангистауской областях, сообщает NUR.KZ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Nur.kz

По информации метеоцентра, 24 марта в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный 15−20, порывы 23−28, местами 30 метров в секунду и более, сильная буря. Вероятность шторма составляет 90 процентов.

В Астане 25 марта ожидаются осадки, временами сильные, гололед, туман и метель, также вероятность шторма 90−95 процентов. Кроме того, 26—30 марта на отдельных реках в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях в связи повышением температуры возможны подтопления.

Также 26—27 марта на реках в СКО, ЗКО, Атырауской, Актюбинской и Павлодарской областях вероятны разливы и подтопления.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби в ОАЭ
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Грудинин выполнил обещание и сбрил усы
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
Смолов объяснил молчание футболистов фразой «никто и не играл»
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь