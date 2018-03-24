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14:19 (мск), источник: Prokazan.ru

Тревожный прогноз: средняя температура в Татарстане может повыситься на 5 градусов

В Татарстане средняя температура может повыситься на 5 градусов из-за глобального потепления, об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба КФУ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 766 мм рт. ст. 4 м/с

По словам Переведенцева, активная фаза глобального потепления началась в 1976 году в период бурного развития индустриальной деятельности.

 — С научной точки зрения, температура воздуха повышается за счет парникового эффекта. Парниковый эффект, в свою очередь, вызван тем, что в атмосферу постоянно попадают парниковые газы: углекислый газ, метан, а также водяной пар, озон и другие… Так, температура планеты Земля на данный момент составляет +15 градусов, главным образом за счет тропиков. За счет промышленности, землепользования, вырубки леса концентрация парникового газа растет, в этой связи увеличивается и температура, — отметил сотрудник КФУ.

Переведенцев отметил, что Татарстан находится в умеренных широтах, на республику оказывает влияние Северная Атлантика, в особенности в зимнее время. Сейчас среднегодовая температура в Татастане составляет +5 градусов, но до конца столетия она может вырасти.

 — Согласно климатическим моделям, эта температура может повыситься еще на пять градусов, — уточнил Переведенцев, такой прогноз может стать реальным при «жестком сценарии».

Чтобы избежать такого развития, странам необходимо снижать выбросы промышленности и переходить на новые сберегающие технологии.

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