Тревожный прогноз: средняя температура в Татарстане может повыситься на 5 градусов

По словам Переведенцева, активная фаза глобального потепления началась в 1976 году в период бурного развития индустриальной деятельности.

— С научной точки зрения, температура воздуха повышается за счет парникового эффекта. Парниковый эффект, в свою очередь, вызван тем, что в атмосферу постоянно попадают парниковые газы: углекислый газ, метан, а также водяной пар, озон и другие… Так, температура планеты Земля на данный момент составляет +15 градусов, главным образом за счет тропиков. За счет промышленности, землепользования, вырубки леса концентрация парникового газа растет, в этой связи увеличивается и температура, — отметил сотрудник КФУ.

Переведенцев отметил, что Татарстан находится в умеренных широтах, на республику оказывает влияние Северная Атлантика, в особенности в зимнее время. Сейчас среднегодовая температура в Татастане составляет +5 градусов, но до конца столетия она может вырасти.

— Согласно климатическим моделям, эта температура может повыситься еще на пять градусов, — уточнил Переведенцев, такой прогноз может стать реальным при «жестком сценарии».