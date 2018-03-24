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14:59 (мск), источник: Newsroom24.ru

Семь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития

Семь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона, которое подвело предварительные итоги оценки уровня социально-экономического развития территорий региона за 2017 год.

В настоящее время 13 территорий имеют уровень развития выше среднего. В их число, как и годом ранее, входят Кстовский, Богородский, Городецкий районы и городские округи Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород и Саров. По итогам года к ним добавились Ковернинский, Павловский районы и городские округа Первомайск и Кулебаки.

Еще 34 муниципалитета относятся к территориям среднего уровня развития территорий. К ним добавились Дивеевский, Починковский, Володарский и Краснооктябрьский районы, находившиеся ранее в группе территорий с развитием ниже среднего.

В этой группе по итогам прошедшего года осталось пять муниципалитетов.

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