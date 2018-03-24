Семь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития
Семь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона, которое подвело предварительные итоги оценки уровня
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