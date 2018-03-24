Семь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития

В настоящее время 13 территорий имеют уровень развития выше среднего. В их число, как и годом ранее, входят Кстовский, Богородский, Городецкий районы и городские округи Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород и Саров. По итогам года к ним добавились Ковернинский, Павловский районы и городские округа Первомайск и Кулебаки.



Еще 34 муниципалитета относятся к территориям среднего уровня развития территорий. К ним добавились Дивеевский, Починковский, Володарский и Краснооктябрьский районы, находившиеся ранее в группе территорий с развитием ниже среднего.