Десятки добровольцев помогли водителям, которые застряли ночью в снегу: видео
Снегопад, который вчера обрушился на Молдову, доставил немало неприятностей водителям.
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Снегопад, который вчера обрушился на Молдову, доставил немало неприятностей водителям.
Снегопад, который вчера обрушился на Молдову, доставил немало неприятностей водителям. Минувшей ночью десятки фур и легковых автомобилей оказались заблокированными на улицах Кишинёва и пригородов.
Группа добровольцев «TERRA VALAHIA» решила помочь водителям, которые оказались в затруднительном положении. Молодые люди на личном транспорте отбуксировали авто, застрявшие в снегу.
Пользователи социальных сетей назвали молодых людей героями Кишинёва.
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