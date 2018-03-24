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20:49 (мск), источник: Publika.md

Десятки добровольцев помогли водителям, которые застряли ночью в снегу: видео

Снегопад, который вчера обрушился на Молдову, доставил немало неприятностей водителям.

Источник: Publika.md

Снегопад, который вчера обрушился на Молдову, доставил немало неприятностей водителям. Минувшей ночью десятки фур и легковых автомобилей оказались заблокированными на улицах Кишинёва и пригородов.

Группа добровольцев «TERRA VALAHIA» решила помочь водителям, которые оказались в затруднительном положении. Молодые люди на личном транспорте отбуксировали авто, застрявшие в снегу.

Пользователи социальных сетей назвали молодых людей героями Кишинёва.

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