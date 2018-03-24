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14:54 (мск), источник: ТАСС

Сотни гостей пришли на открытие первого в России Парка футбола ЧМ-2018 в Сочи

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Первый в России Парк футбола, созданный в преддверии чемпионата мира, открылся на площади у Сочинского морского порта в субботу.

В церемонии открытия принял участие бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш.

«Сочи — один из самых красивых городов России. Он будет принимать один из самых главных, интересных матчей групповой стадии турнира — между сборными Испании и Португалии. Важно, что Сочи — это олимпийский город, у него есть опыт проведения масштабных мероприятий», — отметил Гомеш в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Он считает, что открытие парков футбола в городах, которые примут матчи турнира, — очень хорошая идея. «Это будет прекрасный проект для жителей города, особенно для детей. Парк футбола принесет им огромное удовольствие», — пояснил Гомеш.

В приветственной речи глава города Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что предстоящим летом курорт встретит тысячи российских и иностранных болельщиков.

«Наш стадион “Фишт” примет 6 матчей турнира. На стадионе сыграют сборные Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции, а также команды, вышедшие в 1/8 и ¼ финала. Помимо этого, сборные Бразилии и Польши выбрали город Сочи в качестве базы своих команд и будут жить у нас в городе целый месяц», — сказал Пахомов.

Голы на скорость и футбол на столе

Сотни гостей парка с удовольствием фотографировались с официальным талисманом чемпионата мира по футболу волком Забивакой, играли за столами в текбол — новый вид спорта, напоминающий смесь футбола и настольного тенниса, где мяч можно отбивать любой частью тела.

Но наибольшей популярностью у посетителей парка пользовался аттракцион «Быстро пасс!». Причем немало призов здесь досталось влюбленным в футбол сочинским девочкам- школьницам.

«Игроки выходят на середину поля и быстро забивают мяч в квадраты, где загорается лампочка. Рекорд сегодняшнего дня — 20 безошибочных ударов подряд», — рассказала о правилах «Быстро пасс!» волонтер, обслуживающая аттракцион, студентка Сочинского госуниверситета Ирина Мельникова.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).

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