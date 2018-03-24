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15:17 (мск), источник: Kazinform

Юная пианистка из Актау произвела фурор в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Амина Акшина, ученица Актауской детской школы искусств, завоевала главный приз международного юношеского фестиваля-конкурса Jumeirah Sounds, передает Лада.кз.

Источник: Kazinform

Фестиваль проходит в Дубае (ОАЭ) с 19 по 26 марта. Игра Амины Акшиной, ученицы педагога Любови Митяниной, признана жюри лучшей среди исполнителей в возрастной категории 9−10 лет. За победу в этой группе боролись более 20 юных пианистов.

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«Амина учится в школе третий год, но, несмотря на небольшой срок обучения, она уже является опытной конкурсанткой. На ее счету 13 конкурсов, в которых восемь абсолютных побед и пять призовых мест. Когда Амина сыграла первое произведение — “Воспоминание о школьном бале” Аиды Исаковой, зал зааплодировал, хотя между композициями аплодировать нельзя. Затем Амина исполнила “Кот и мышь” Аарона Копленда. На гала-концерте Нурлан Измайлов, профессор Казахского национального университета искусств, председатель жюри, не удержался от желания крикнуть “Браво!” игре Амины. Как сказала по телефону Любовь Митянина, ее воспитанница играла с большим подъемом и настроением, возможно, сказалось впечатление от города», — рассказала завуч Актауской детской школы искусств по воспитательной работе Жанна Мырзагалиева.

В международном фестивале-конкурсе участвуют солисты, ансамбли, вокалисты, хоры, хореографы, дизайнеры и художники в возрасте от шести до 20 лет.

Организаторами выступили Музыкальная Академия Дубая и Академия искусств Айман Мусаходжаевой (Астана).

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