Юная пианистка из Актау произвела фурор в Дубае

«Амина учится в школе третий год, но, несмотря на небольшой срок обучения, она уже является опытной конкурсанткой. На ее счету 13 конкурсов, в которых восемь абсолютных побед и пять призовых мест. Когда Амина сыграла первое произведение — “Воспоминание о школьном бале” Аиды Исаковой, зал зааплодировал, хотя между композициями аплодировать нельзя. Затем Амина исполнила “Кот и мышь” Аарона Копленда. На гала-концерте Нурлан Измайлов, профессор Казахского национального университета искусств, председатель жюри, не удержался от желания крикнуть “Браво!” игре Амины. Как сказала по телефону Любовь Митянина, ее воспитанница играла с большим подъемом и настроением, возможно, сказалось впечатление от города», — рассказала завуч Актауской детской школы искусств по воспитательной работе Жанна Мырзагалиева.