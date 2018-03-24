Юная пианистка из Актау произвела фурор в Дубае
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Амина Акшина, ученица Актауской детской школы искусств, завоевала главный приз международного юношеского
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Амина Акшина, ученица Актауской детской школы искусств, завоевала главный приз международного юношеского
Фестиваль проходит в Дубае (ОАЭ) с 19 по 26 марта. Игра Амины Акшиной, ученицы педагога Любови Митяниной, признана жюри лучшей среди исполнителей в возрастной категории 9−10 лет. За победу в этой группе боролись более 20 юных пианистов.
«Амина учится в школе третий год, но, несмотря на небольшой срок обучения, она уже является опытной конкурсанткой. На ее счету 13 конкурсов, в которых восемь абсолютных побед и пять призовых мест. Когда Амина сыграла первое произведение — “Воспоминание о школьном бале” Аиды Исаковой, зал зааплодировал, хотя между композициями аплодировать нельзя. Затем Амина исполнила “Кот и мышь” Аарона Копленда. На
В международном
Организаторами выступили Музыкальная Академия Дубая и Академия искусств Айман Мусаходжаевой (Астана).
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