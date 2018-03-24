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15:22 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Названа дата начала субботников в Уфе

Первые в этом году общегородские субботники запланированы на 14 и 21 апреля. Об этом сообщает администрация ГО Уфа.

В Советском районе с 19 марта по 30 апреля объявлен месячник по благоустройству и очистке территорий. Еженедельно будут проводиться санитарные пятницы. Жителей района приглашают принять активное участие в «большой уборке».

Предпринимателей и руководителей всех учреждений просят навести порядок рядом с офисами.

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