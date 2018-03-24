Названа дата начала субботников в Уфе
Первые в этом году общегородские субботники запланированы на 14 и 21 апреля. Об этом сообщает администрация ГО Уфа.
Первые в этом году общегородские субботники запланированы на 14 и 21 апреля. Об этом сообщает администрация ГО Уфа.
В Советском районе с 19 марта по 30 апреля объявлен месячник по благоустройству и очистке территорий. Еженедельно будут проводиться санитарные пятницы. Жителей района приглашают принять активное участие в «большой уборке».
Предпринимателей и руководителей всех учреждений просят навести порядок рядом с офисами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.