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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Администрация Судака ищет оригинальное название для городского пляжа

Администрация Судака решила дать муниципальному пляжу звучное имя и теперь ждет от жителей и гостей города креативные предложения.

Для того, чтобы дать своё предложение, необходимо воспользоваться специальной формой.

— Прими участие в конкурсе, придумай свое оригинальное название пляжа, — призывают городские власти. — Участник конкурса подает заявку по форме на электронный адрес отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации города Судака (kurort@sudakgs.rk.gov.ru). Срок подачи заявок: до 20 апреля 2018 года.

Оценка будет проведена на заседании специальной комиссии, а информацию о победителях можно будет найти на официальном сайте и в газете «Судакские вести». Справки по телефону: 3 (6566) 3−15−05.

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