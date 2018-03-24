Администрация Судака ищет оригинальное название для городского пляжа

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— Прими участие в конкурсе, придумай свое оригинальное название пляжа, — призывают городские власти. — Участник конкурса подает заявку по форме на электронный адрес отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации города Судака (kurort@sudakgs.rk.gov.ru). Срок подачи заявок: до 20 апреля 2018 года.