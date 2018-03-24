Администрация Судака ищет оригинальное название для городского пляжа
Администрация Судака решила дать муниципальному пляжу звучное имя и теперь ждет от жителей и гостей города креативные предложения.
Администрация Судака решила дать муниципальному пляжу звучное имя и теперь ждет от жителей и гостей города креативные предложения.
Для того, чтобы дать своё предложение, необходимо воспользоваться специальной формой.
— Прими участие в конкурсе, придумай свое оригинальное название пляжа, — призывают городские власти. — Участник конкурса подает заявку по форме на электронный адрес отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации города Судака (kurort@sudakgs.rk.gov.ru). Срок подачи заявок: до 20 апреля 2018 года.
Оценка будет проведена на заседании специальной комиссии, а информацию о победителях можно будет найти на официальном сайте и в газете «Судакские вести». Справки по телефону: 3 (6566) 3−15−05.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.