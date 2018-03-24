Дополнительные поезда запустит БЖД к апрельским «длинным» выходным
В апреле жителей страны ждет несколько переносов рабочих дней.
В апреле жителей страны ждет несколько переносов рабочих дней.
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Дополнительные поезда запустит в апреле Белорусская железная дорога, сообщили в
«В связи с переносами в апреле рабочих дней назначены дополнительные поезда межрегиональных линий, которые свяжут столицу с областными центрами, а также крупными городами», — пояснили в
В апреле белорусов ожидает перенос выходных
Также в расписании учтен перенос выходных в конце месяца. Вместо понедельника 30 апреля рабочей будет суббота 28 апреля. На 28 и 29 апреля будут выделены дополнительные составы, которые свяжут столицу с Брестом, Витебском, Гомелем и Пинском.
Новые правила в поездах: можно ездить стоя и не платить за животных.
Также с 27 по 29 апреля по территории Беларуси транзитом будут курсировать дополнительные международные поезда № 559 Адлер — Калининград, № 239
БЖД изменила расписание поездов
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.