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15:52 (мск), источник: Sputnik.by

Дополнительные поезда запустит БЖД к апрельским «длинным» выходным

В апреле жителей страны ждет несколько переносов рабочих дней.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Дополнительные поезда запустит в апреле Белорусская железная дорога, сообщили в пресс-центре БЖД.

«В связи с переносами в апреле рабочих дней назначены дополнительные поезда межрегиональных линий, которые свяжут столицу с областными центрами, а также крупными городами», — пояснили в пресс-центре БЖД.

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В апреле белорусов ожидает перенос выходных из-за Радуницы. Вместо 16 апреля жители страны будут работать 14 апреля и смогут отдохнуть три дня. С 14 по 18 апреля будут курсировать дополнительные поезда в сообщении Минск — Гомель — Минск, Минск — Брест — Минск, Минск — Витебск — Минск и Минск — Пинск — Минск.

Также в расписании учтен перенос выходных в конце месяца. Вместо понедельника 30 апреля рабочей будет суббота 28 апреля. На 28 и 29 апреля будут выделены дополнительные составы, которые свяжут столицу с Брестом, Витебском, Гомелем и Пинском.

Новые правила в поездах: можно ездить стоя и не платить за животных.

Также с 27 по 29 апреля по территории Беларуси транзитом будут курсировать дополнительные международные поезда № 559 Адлер — Калининград, № 239 Санкт-Петербург — Брянск, № 221 Москва — Брест и № 222 Брест — Смоленск.

БЖД изменила расписание поездов из-за перехода других стран на летнее время.

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 Дополнительные поезда запустит БЖД к апрельским 'длинным' выходным
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