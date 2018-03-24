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15:50 (мск), источник: Sputnik.md

Счастливый случай, или Как Татьяна Новикова вернулась домой — в Тирасполь

История «человека-невидимки» Татьяны Новиковой из Приднестровья, которая четыре года жила на улицах Москвы, пытаясь добиться восстановления утерянных документов, разрешилась благополучно.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Ситуация с гражданкой России из Приднестровья Татьяной Новиковой, которая несколько лет назад отправилась на заработки в РФ и утратила там все документы, разрешилась. Татьяна получила документы и вернулась в Тирасполь к своей семье. Об этой новости рассказала в соцсети Facebook москвичка Наталья Чевалкова, которая встретила Татьяну на улице и услышала рассказ обо всех ее злоключениях.

«С момента нашего знакомства с Татьяной Новиковой прошло пять недель. Уже через две недели был получен российский паспорт, а на днях и загранпаспорт. И это чудо произошло только благодаря невероятным усилиям и содействию целого ряда инстанций и неравнодушных людей», — написала Чевалкова.

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Она рассказала, что Татьяна уже дома с семьей. «В Таниной жизни случился счастливый поворот, но вокруг огромное количество людей в беде и важно не пройти мимо них здесь и сейчас», — написала Чевалкова.

Наталья поблагодарила всех, кто помог в решении проблемы Татьяны Новиковой и в возвращении женщины домой.

«Благодаря этой удивительной истории я выросла на четыре реальных осознания. Быть полезным просто — следовать импульсу и делать “первый шаг” навстречу. Помочь можно только тому, кто признает необходимость в помощи. В кооперации можно достичь великих результатов. Семь энергетических законов правда работают и могут вам тоже пригодиться в жизни», — написала Чевалкова.

Пять лет назад Татьяна Новикова 1962 года рождения приехала из Тирасполя в северную столицу России. Спустя год у нее украли все документы: внутренний паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, накопленную сумму денег, телефон и фотографии семьи.

Ей посоветовали решать вопрос с восстановлением документов в Москве, куда она с горем пополам без документов и денег добралась. Все это время женщина не может ни устроиться на работу, ни уехать домой, а ходит из одного ведомства в другое, чтобы получить подтверждающие ее личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, — это просроченное удостоверение личности, данное на месяц Управлением федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу.

Эту историю «человека-невидимки» рассказала москвичка Наталья Чевалкова. Она не прошла мимо замерзающей Татьяны. Выслушав проблему, в которой оказалась женщина, девушка не осталась равнодушной — ее рассказ узнали тысячи пользователей социальных сетей, которые сразу стали предлагать помощь.

Рассказ о тяжелом положении Новикой получил тысячи перепостов и лайков. На эту публикацию отреагировали и высокопоставленные лица. А Наталья не смогла оставить человека, попавшего в беду, и позвала к себе домой.

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал помочь Татьяне Новиковой вернуться на родину и при необходимости предоставить молдавское гражданство.

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