Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести уроки предпринимательства в школах
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/.
«Вчера ТАСС спросил меня, что я думаю о школьном учебнике обществознания, и о том, как в нем описывается занятие бизнесом… Учебник Боголюбова критикуют незаслуженно. Если не брать отдельные фразы, а вчитываться в текст в целом, становится видно, что отношение к предпринимателям в нем демонстрируется вполне здравое и взвешенное. Другое дело, что профильные уроки по предпринимательству действительно могли бы быть введены в общеобразовательный курс как отдельный предмет, а не как часть курса «Обществознание», — написал Титов на своей странице в Facebook.
Предприниматель отметил, что теоретических знаний не хватает не только школьникам, но и взрослым, которые занимаются активной практикой. Он подчеркнул, что сегодня «молодежь… проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе». По его мнению, это неправильно.
По словам Титова, в сфере маркетинга ситуация выглядит иначе. «А в маркетинге “прирожденные предприниматели” разберутся и сами. Учебники, конечно, станут подмогой, но дело не в них», — написал он.
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