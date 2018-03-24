Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести уроки предпринимательства в школах

«Вчера ТАСС спросил меня, что я думаю о школьном учебнике обществознания, и о том, как в нем описывается занятие бизнесом… Учебник Боголюбова критикуют незаслуженно. Если не брать отдельные фразы, а вчитываться в текст в целом, становится видно, что отношение к предпринимателям в нем демонстрируется вполне здравое и взвешенное. Другое дело, что профильные уроки по предпринимательству действительно могли бы быть введены в общеобразовательный курс как отдельный предмет, а не как часть курса «Обществознание», — написал Титов на своей странице в Facebook.