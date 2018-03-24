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16:05 (мск), источник: Интерфакс

Павел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что экс-кандидат в президенты Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы, которое дал в ходе избирательной президентской кампании, подтвердились.

Соответствующее видео, подтверждающее этот факт, «Интерфаксу» предоставили в субботу в пресс-службе КПРФ.

На видео Грудинин напоминает: «В начале избирательной кампании поспорил с одним блоггером, Юрием Дудем, что если мы со своей командой наберём меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы».

«Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса и Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12%. Я в это не верю, абсолютно убеждён, что мы набрали гораздо больше голосов», — говорит Грудинин.

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Он считает, что таким образом он формально проиграл это пари, и как честный человек должен сбрить усы. «Спор есть спор, и я несмотря на то, что более 30 лет не брился, сегодня их сбрею», — добавил политик.

Далее камера фиксирует, как Грудинин бреет усы, а увидев себя после этого в зеркале, с улыбкой говорит: «Ну и видок».

«Я дал слово, я его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей, но с усами или без усов мы с вами пойдём дальше», — говорит Грудинин.

Ранее фотография Грудинина со сбритыми усами была опубликована в его аккаунте в интстаграме, однако вскоре была удалена. Комментируя данную ситуацию, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в разговоре с агентством отметил, что «уважаемые СМИ не должны брать фотографии с фэйковых аккаунтов и делать из этого целое событие».

«Это пари, касающееся усов, — личный вопрос двух людей, поэтому мы специально сделали ролик, где Грудинин высказался поэтому поводу», — сказал Ющенко в субботу.

6 февраля Грудинин дал интервью Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел».

Накануне ЦИК утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77% голосов.

Уже на следующий день после голосования, 19 марта, стало понятно, что кандидат от КПРФ не набирает 15%. Однако тогда Грудинин попытался выдвинуть дополнительные условия Дудю. Он заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

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