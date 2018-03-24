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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Российский актер, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Источник: РИА Новости

Как сообщается на сайте, Райкин внесен в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участие в попытках легализации аннексии» Крыма.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».

В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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4 мая 2017© Ньюстюб
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